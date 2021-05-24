Шевченко прокомментировал неожиданную ничью с Бахрейном

Украина сыграла четвертый матч кряду 1:1

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Вчера вечером в Харькове, 23 мая, сборная Украины по футболу провела товарищеский матч против команды Бахрейна. Украинская сборная немного неожиданно сыграла 1:1 со своим соперником, при этом сумела сравнять счет только в концовке встречи.

В четвертом матче кряду украинские футболисты сыграли вничью 1:1. Это был первый матч подопечных Андрея Шевченко в рамках подготовки к чемпионату Европы, который стартует 11 июня. Главный тренер сборной прокомментировал итоги встречи, пишет УРА-Информ со ссылкой на Трибуну.

«Опять ничья, но я считаю, что команда создала достаточно моментов, чтобы спокойно выиграть этот матч. Эта встреча для нас немножечко показательна, потому что ребята играли под большой нагрузкой. Это повлияло на качество. Когда ноги несвежие… Не хватало хладнокровности в реализации», — заявил тренер сборной.

Он добавил, что результат матча его вовсе не интересует, но он доволен структурой игры, в тоже время сборной Украины не хватает качества в завершающих моментах.

Шевченко отметил, что хочет подвести футболистов в отличной форме перед чемпионатом Европы.

Ранее полузащитник сборной Украины оценил свои шансы поехать на Евро-2020.