Политика

Зеленский дал срочное указание Ляшко: стало известно какое

Нужно увеличить темпы вакцинации

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На прошлой неделе Верховная Рада Украины отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Спустя несколько дней вакантную должность главы МОЗ занял главный санитарный врач страны и бывший заместитель Степанова Виктор Ляшко.

После своего назначения новый министр получил важное указание от президента Украины Владимира Зеленского. Источник в Офисе президента заявил, что глава государства потребовал у Ляшко увеличить темпы вакцинации от коронавируса, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что Президент потребовал от нового министра здравоохранения за первые три месяца увеличить темпы вакцинации на 50%, чтобы продемонстрировать эффективность по сравнению со Степановым», — отмечает паблик.

Напомним, что Ляшко был назначен министром здравоохранения Украины 20 мая на заседании Парламента. За его кандидатуру проголосовало 262 народных депутаты, оппозиционные фракции своих голосов не дали. Ляшко стал 22-м министром здравоохранения Украины и уже четверым, кому предстоит бороться с ковидом.

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