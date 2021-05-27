Джо Байден — спецслужбам: выясните происхождение COVID-19

Рассматриваются две версии событий

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Президент США хочет, чтобы спецслужбы США «удвоили свои усилия», чтобы определить происхождение коронавируса. Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут сотрудничать с другими странами, чтобы заставить Китай участвовать в полном международном расследовании.

В среду лидер США обратился к спецслужбам с просьбой активизировать усилия по определению происхождения вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию. Байден отметил, что в спецслужбах существуют разногласия по поводу происхождения COVID-19. Преобладают две теории: происхождение контакта человека с инфицированным животным и несчастный случай в лаборатории, пишет УРА-Информ.

По словам Байдена, большинство спецслужб сосредоточили внимание на этих двух вероятных сценариях, но «они не верят, что информации достаточно, чтобы судить о том, что один более вероятен, чем другой».

Он заявил, что две из 18 спецслужб США склонялись к связям с животными, а одна — к лабораторной теории, но «на низком или умеренном уровне».

Президент США заверил свою страну, что его страна продолжит «работать с партнерами по всему миру, чтобы оказать давление на Китай, чтобы тот принял участие в полном, прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании и предоставил доступ ко всем соответствующим данным и свидетельствам».

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