В «ЛНР» завершились «военные сборы»: что известно

«Власти» отчитались об «учениях»

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Вчера, 23 мая, в «ЛНР» официально завершились первые «военные сборы» на территории «республики».

«Власти» помпезно заявили, что были выполнены все задания и они очень довольны, как все прошло, заявив что «резервисты усовершенствовали навыки, необходимые для организованного противостояния агрессии противника, значительно повысив не только уровень личной профессиональной подготовки, но и отработав вопросы в составе подразделений», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

В тоже время у участвовавших в «сборах» сложилось несколько другое мнение об организации их проведения. Большинство «командиров» в частях абсолютно не знали, что именно надо делать с «временным пополнением», а о усовершенствовании своих военных навыков для борьбы с агрессией вообще никто не вспомнил, ну разве что пострелять немного дали, да и то не всем.

«Это – объяснимо и более соответствует реальности, поскольку главной целью сборов было «приучить людей к армии» и составить списки тех, кого «в случае чего» можно «по-быстрому» призвать и вот этим — точно справились», — отметил источник.

Ранее мы сообщали, что представители «Единой России» приезжали на Донбасс.