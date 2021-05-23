«Это мечта любого мальчишки»: полузащитник сборной Украины оценил свои шансы поехать на Евро-2020

Украинская сборная по футболку активно готовится к предстоящему Чемпионату Европы-2020

Время чтения: 34 Секунд

Полузащитник украинской сборной по футболу Артем Бонаренко рассказал о своем пребывании в расположении национальной команды. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на комментарий Бондаренко в эфире телеканала «Футбол 1».

Как известно, украинская сборная по футболку активно готовится к предстоящему Чемпионату Европы-2020. Также украинский футболист поделился своими впечатлениями касательно своего дебютного сбора.

«Дебютировать, конечно, хочется. Это мечта любого мальчишки. В эти дни, что мы тренировались, хотел проявить себя с лучшей стороны, отдавал все силы. Там уже тренерскому штабу решать, какие у меня будут шансы поехать на Евро», — подчеркнул Бондаренко.

Ранее сообщалось, что 21 мая, в Риге стартовал чемпион мира по хоккею. В Украине этот турнир также можно увидеть в прямом эфире.