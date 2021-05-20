Спорт

ЧМ по хоккею: где смотреть матчи турнира

Турнир стартует уже 21 мая

Время чтения: 39 Секунд

Уже завтра, 21 мая, в Риге стартует чемпион мира по хоккею. В Украине этот турнир также можно будет увидеть в прямом эфире.

Как удалось узнать УРА-Информ, медиасервис MEGOGO эксклюзивно в Украине покажет трансляцию отдельных матчей Чемпионата мира по хоккею 2021. Расписание всех доступных матчей можно найти в разделе «Спорт».

Комментировать матчи турнира будут Юрий Кириченко, Вадим Плачинда, Дмитрий Герчиков и другие.

Событие будет доступно для абонентов сервиса по подписке «ТВ и Кино: Максимальная» (197 грн\мес).

Трансляции матчей ЧМ по хоккею 2021, а затем и их записи, можно будет посмотреть в разделе «Спорт» на MEGOGO. Кроме того, в разделе ТВ появится два интерактивных канала — «Хоккей 1» и «Хоккей 2».

Предыдущие чемпионаты мира по хоккею в Украине транслировал телеканал Xsport.

Ранее мы сообщали, что чемпион Украины будет выступать в чемпионате Польши.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Чемпион Украины будет выступать в чемпионате Польши: официальное решение

«Барком-Кажаны» будут играть в ПлюсЛиге

Есть официальное решение по финалу Лиги чемпионов: где состоится матч Манчестер Сити — Челси

Победитель ЛЧ станет известен в Порту

Динамо — Заря: где смотреть финал Кубка Украины

Сразу два телеканала в Украине покажут встречу

«Легенды хоккея»: Путин вышел на лед и забил 8 голов

Показатель полезности президента России и время, проведенное на льду, неизвестны

Мы будем играть на „Донбасс Арене“: Ахметов сделал смелое заявление

Он отметил, что скучает за родным городом

ФК «Шахтер» лишился главного тренера: Луиш Каштру покидает команду

Каштру покидает свою должность в футбольном клубе «Шахтер»

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap