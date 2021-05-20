ЧМ по хоккею: где смотреть матчи турнира

Турнир стартует уже 21 мая

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Уже завтра, 21 мая, в Риге стартует чемпион мира по хоккею. В Украине этот турнир также можно будет увидеть в прямом эфире.

Как удалось узнать УРА-Информ, медиасервис MEGOGO эксклюзивно в Украине покажет трансляцию отдельных матчей Чемпионата мира по хоккею 2021. Расписание всех доступных матчей можно найти в разделе «Спорт».

Комментировать матчи турнира будут Юрий Кириченко, Вадим Плачинда, Дмитрий Герчиков и другие.

Событие будет доступно для абонентов сервиса по подписке «ТВ и Кино: Максимальная» (197 грн\мес).

Трансляции матчей ЧМ по хоккею 2021, а затем и их записи, можно будет посмотреть в разделе «Спорт» на MEGOGO. Кроме того, в разделе ТВ появится два интерактивных канала — «Хоккей 1» и «Хоккей 2».

Предыдущие чемпионаты мира по хоккею в Украине транслировал телеканал Xsport.

Ранее мы сообщали, что чемпион Украины будет выступать в чемпионате Польши.