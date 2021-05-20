Пресс-конференция Зеленского: прямая видеотрансляция

Пресс-конференция уже началась

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Сегодня, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию об итогах двух лет на должности глав государства.

Самое мероприятие проходит на территории авиастроительного концерна «Антонов», пишет УРА-Информ.

Отмечается, что на пресс-конференцию в этом году собралось больше журналистов, чем в прошлом году. По предварительной информации мероприятие должны посетить около 150 журналистов.

У входа Зеленского ждали украинские активисты, в частности те, которые поддерживают обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Пресс-конференция президента Украины начинается в 12:00 и продлится ориентировочно два с половиной часа. В Офисе президента отметили, что формат пресс-конференции будет традиционным, сначала вступительное слово Зеленского, а потом представители СМИ смогут задать свои вопросы. Модерировать мероприятие будет генеральный директор директората по вопросам информационной политики Офиса президента Ирина Победоносцева.

Ранее мы сообщали, что Зеленский начал получать угрозы.