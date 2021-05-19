Спорт

Чемпион Украины будет выступать в чемпионате Польши: официальное решение

«Барком-Кажаны» будут играть в ПлюсЛиге

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Чемпион Украины по волейболу, львовский клуб «Барком-Кажаны» с сезона 2022/2023 будет выступать в чемпионате Польши. Польская ПлюсЛига является одним из самых сильнейших турниров не только в Европе, но и в мире.

Участники чемпионата Польши согласились расширить лигу в сезоне 2022/23 до шестнадцати команд. Это будет историческое событие в польском спорте, потому что иностранные команды не выступают ни в одной лиге на самом высоком уровне, пишет УРА-Информ со ссылкой на Onet.

— Мы давно пытаемся присоединиться к польской ПлюсЛиге, и могу вас заверить, что мы готовы к этому как в спортивном, так и в организационном плане, — рассказывает Олег Баран, президент львовского клуба.

— Это хорошая идея. В Польше проживает около двух миллионов украинцев, многие из них могут посетить арены. У наших компаний будет шанс выйти на новые рынки. Польский волейбол годами устанавливает новые стандарты, поэтому, возможно, мы также будем первыми, кто создаст международную лигу, — сказал президент PLS Артур Попко.

Ранее мы сообщали, что перенесли место проведения финала Лиги чемпионов.

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