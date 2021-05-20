Ляшко стал новым министром здравоохранения Украины

За проголосовало 262 народных депутата

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Министерство здравоохранения Украины получило нового главу. Эту должность занял уже бывший заместитель министра и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Его кандидатуру поддержало 262 народных депутаты, оппозиционные фракции своих голосов не дали. Таким образом, Ляшко стал новым главой Министерства здравоохранения вместо уволенного ранее Максима Степанова, пишет УРА-Информ.

После голосования Ляшко принес присягу министра и поблагодарил за поддержку. Он заявил, что на должности главного санврача ему приходилось принимать сложные непопулярные решения, но он всегда говорил правду.

Он добавил, что главным вопросом для него является преодоление коронавирусной инфеции в Украине. Он отметил, что каждый украинец, который хочет вакцинироваться сможет это сделать до конца 2021 года.

Отметим, что Ляшко стал 22-м министром здравоохранения Украины и уже четверым, кому предстоит бороться с ковидом.

Ранее мы сообщали, что Ляшко рассказал, как за три недели преодолеть пандемию.