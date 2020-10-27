11:11 27.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Олег Ляшко обратился к украинцам: никто вас не спасет, никто не поможет, если вы сами не поможете

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко поделился своим мнением по поводу ситуации с борьбой против пандемии коронавирусной инфекции в Украине.

Олег Ляшко обратился к украинцам: никто вас не спасет, никто не поможет, если вы сами не поможете

Он обратился к украинцам и попросил придерживаться всех необходимых коронавирусных ограничений, ведь если попасть в больницу с тяжелой формой, то там будет очень тяжело. Он призвал граждан носить маски, ведь это многие не делают.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Я хочу вам сказать: никто вас не спасет, никто не поможет, если вы сами не поможете. Ваша лучшая помощь врачам — не попадать в больницу. Носите маску, держите дистанцию. Тот, кто не соблюдает правила, потом заболеет. Затем вы хотите, чтобы вам дали кислород, которого нет. Затем вы хотите, чтобы у вас был врач или медсестра на копеечную зарплату круглосуточно", - заявил Ляшко.

Он добавил, что еда в украинских больницах такая-же, как и в тюрьмах, хотя даже ее и там не едят.

"Поэтому не попадайтеВ туда. Если у вас нет денег — не дай вам Бог туда попасть, поберегите себя", - подытожил Ляшко.

Напомним, что Ляшко проигрывает довыборы в Парламент на 208 округе.


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