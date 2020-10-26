Ляшко сенсационно проигрывает выборы: "скотиняка" уступает "слуге народа"

По состоянию на 8:00 утра 26 октября лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко после обработки 17,58 процентов протоколов неожиданно проигрывает кандидату от президентской партии "Слуга Народа" Анатолию Гунько.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на предварительные результаты ЦИК.

Представитель президентской партии набирает 35,47 процента голосов, в то время, как Олег Ляшко имеет поддержку 33,71 процента избирателей.

Хотя это результаты только предварительные и ЦИК провели даже меньше 1/5 части протоколов, но уже сейчас можно сказать, что борьба за место в Парламенте развернулась весьма серьезная и кто в итоге победит пока неизвестно.

Интересно, что вчера после закрытия избирательных участков Ляшко уверенно на своей странице в социальной сети сообщил, что выиграл выборы и возвращается в Парламент, но похоже лидер "Радикальной партии" поспешил с громким заявлением.

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