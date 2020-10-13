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На украинских дорогах будут действовать новые штрафы: кого коснется

За использование в Украине некорректных автомобильных номеров введут новые штрафы. Об этом сообщает УРА-Информ с ссылкой на официальную страницу Патрульной полиции Днепра в Facebook,

На украинских дорогах будут действовать новые штрафы: кого коснется

Так, стало известно, что в соответствии с пунктом 30.2 ПДД категорически запрещено изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, а также наносить на них дополнительные узоры или обозначения, или закрывать номерные знаки.

Номера транспортного средства должны освещаться и быть чистыми. Также правоохранители отметили, что за несоблюдение этих требований предусмотрена административная ответственность, которая несет за собой наложение штрафа в размере 170 гривен).

Водителям на украинских дорогах категорически запрещено:

- закрывать номерной знак другими предметами;

- наносить покрытие, которое препятствует либо затрудняет его идентификацию;

- не протирать загрязненный номерной знак

- не переворачивать;

- не обеспечивать освещение.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины снова приняли решение изменить правила ввоза авто и владения ними для автомобилистов на европейских номерах.


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