На украинских дорогах будут действовать новые штрафы: кого коснется

За использование в Украине некорректных автомобильных номеров введут новые штрафы. Об этом сообщает УРА-Информ с ссылкой на официальную страницу Патрульной полиции Днепра в Facebook,
Так, стало известно, что в соответствии с пунктом 30.2 ПДД категорически запрещено изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, а также наносить на них дополнительные узоры или обозначения, или закрывать номерные знаки.
Номера транспортного средства должны освещаться и быть чистыми. Также правоохранители отметили, что за несоблюдение этих требований предусмотрена административная ответственность, которая несет за собой наложение штрафа в размере 170 гривен).
Водителям на украинских дорогах категорически запрещено:
- закрывать номерной знак другими предметами;
- наносить покрытие, которое препятствует либо затрудняет его идентификацию;
- не протирать загрязненный номерной знак
- не переворачивать;
- не обеспечивать освещение.
Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины снова приняли решение изменить правила ввоза авто и владения ними для автомобилистов на европейских номерах.
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