В Одессе тяжело больных оставили без кислорода: врач бьет тревогу

Одесский доктор подчеркнул, что в поликлинике осталось всего лишь половина баллона кислорода. По его подсчетам баллона хватит лишь одному заболевшему, и то - на несколько часов. С кислородными концентратами проблем нету, но при нынешнем росте заболеваемости в Одесской области они вскоре будут заняты.

"Кислорода нет. Точнее осталось на черный день половинка баллона — это где-то 1500−2000 л, на пару часов тяжелому больному. Когда будет? Никто не знает. Киев в Одессу кислород не возит, область без кислорода. Раздельнянская ЦРБ в том числе", - подчеркнул медик, обеспокоенный равнодушием властей.

Также сейчас в поликлиниках катастрофически не хватает медицинского персонала. У тех, кто остался работать нервы уже на исходе, медицинские работники вымотаны, из-за нехватки персонала и роста числа заболвших очереди в медицинских учреждениях будут только расти.

Ранее сообщалось. что лаборатория Синэво октрыла специальный узконаправленый тест-центр направленный на тестирование коронавирусной инфекции. Результаты тестирования можно будет получить в течении 24 часов после прохождения.