В Одессе тяжело больных оставили без кислорода: врач бьет тревогу

В опорных больницах Одесской области сложилась тяжкая ситуация для тяжело больных коронавирусной инфекцией и всеми другими заболеваниями, связанными с органами дыхания. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Facebook врача-анестезиолога из Раздельнянской центральной районной больницы Ивана Черненко.
Одесский доктор подчеркнул, что в поликлинике осталось всего лишь половина баллона кислорода. По его подсчетам баллона хватит лишь одному заболевшему, и то - на несколько часов. С кислородными концентратами проблем нету, но при нынешнем росте заболеваемости в Одесской области они вскоре будут заняты.
"Кислорода нет. Точнее осталось на черный день половинка баллона — это где-то 1500−2000 л, на пару часов тяжелому больному. Когда будет? Никто не знает. Киев в Одессу кислород не возит, область без кислорода. Раздельнянская ЦРБ в том числе", - подчеркнул медик, обеспокоенный равнодушием властей.
Также сейчас в поликлиниках катастрофически не хватает медицинского персонала. У тех, кто остался работать нервы уже на исходе, медицинские работники вымотаны, из-за нехватки персонала и роста числа заболвших очереди в медицинских учреждениях будут только расти.
Ранее сообщалось. что лаборатория Синэво октрыла специальный узконаправленый тест-центр направленный на тестирование коронавирусной инфекции. Результаты тестирования можно будет получить в течении 24 часов после прохождения.
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