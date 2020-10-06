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В Одессе тяжело больных оставили без кислорода: врач бьет тревогу

В опорных больницах Одесской области сложилась тяжкая ситуация для тяжело больных коронавирусной инфекцией и всеми другими заболеваниями, связанными с органами дыхания. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Facebook врача-анестезиолога из Раздельнянской центральной районной больницы Ивана Черненко.

В Одессе тяжело больных оставили без кислорода: врач бьет тревогу

Одесский доктор подчеркнул, что в поликлинике осталось всего лишь половина баллона кислорода. По его подсчетам баллона хватит лишь одному заболевшему, и то - на несколько часов. С кислородными концентратами проблем нету, но при нынешнем росте заболеваемости в Одесской области они вскоре будут заняты.

"Кислорода нет. Точнее осталось на черный день половинка баллона — это где-то 1500−2000 л, на пару часов тяжелому больному. Когда будет? Никто не знает. Киев в Одессу кислород не возит, область без кислорода. Раздельнянская ЦРБ в том числе", - подчеркнул медик, обеспокоенный равнодушием властей.

Также сейчас в поликлиниках катастрофически не хватает медицинского персонала. У тех, кто остался работать нервы уже на исходе, медицинские работники вымотаны, из-за нехватки персонала и роста числа заболвших очереди в медицинских учреждениях будут только расти.

Ранее сообщалось. что лаборатория Синэво октрыла специальный узконаправленый тест-центр направленный на тестирование коронавирусной инфекции. Результаты тестирования можно будет получить в течении 24 часов после прохождения.


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