16:09 06.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246905:Nataly

В Украине открылся COVID-центр: лаборатория сможет обработать сотни тысяч образцов в месяц

Лаборатория Синэво октрыла специальный узконаправленый тест-центр направленный на тестирование коронавирусной инфекции. Результаты тестирования можно будет получить в течении 24 часов после прохождения. Об это сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу компании.

В Украине открылся COVID-центр: лаборатория сможет обработать сотни тысяч образцов в месяц

Тестировать в новом COVID-центр будут путем ПЦР. В центре имеется специально оснащенное отделение для обслуживания клиентов лаборатории Синэво и осуществления взятия образцов для исследований на COVID-19.

Инвестции, которые были вложены в новый масштабный центр обошлись компании боле чем в 300 000 евро.

"Мощности лаборатории позволят выполнять тестирование на COVID-19 не тысячами, а сотнями тысяч в месяц, что существенно улучшит ситуацию с тестированием в стране", – отметил директор по развитию лаборатории Николай Бутенко.

В пресс-релизе компании сказано, что на первом этапе работы мощность составляет 30 000 проведенных ПЦР-тестов в месяц, но после запуска иностранного оборудования количество тестируемых можно увеличить до 100 000 ПЦР-тестов.

Стоимость проведения теста составит 990 грн, а срок выполнения - 24 часа.

Ранее стало известно, что Украина, как и другие страны мира, с нетерпением ждут вакцины от коронавируса. Похоже, что только она сможет полностью нормализировать жизнь не только украинцев, но и граждан других стран по всему миру.


Поделиться

Читайте также:

  • Во всемирной организации здравоохранения и Министерстве здравоохранения Украины все время отмечают, что нужно надевать маска в местах скопления людей, однако это не единственный возможный вариант защиты от коронавируса.

  • Нелегитимный президент , как считают в ЕС, Беларуси Александр Лукашенко ответил на обвинения в тайной инаугурации. На встрече с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином он заявил, что некоторые государства занимают неправильную позицию в отношении него, а также осудил критику в его сторону. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на БелТА.

  • В Японии во вторник утром, 14 январ, произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,0 баллов по шкале Рихтера.

  • Третій день поспіль в Україні фіксується новий добовий рекорд кількості заражених на Коронавірусние інфекцію. І якщо в попередні дні було на менш, ніж 100 нових випадків більше, то за останні 24 години рекорд оновився на більш, ніж 500 осіб.

  • Газ в Україні знову стрімко дорожчає. Ціна блакитного палива вже в жовтні буде коливатися від 4,7 до 6,8 гривні за кубічний метр. Вартість вказана з урахуванням доставки. Про це повідомляє УРА-ІнформВ з посиланням на консультаційний центр для населення Газ Правда.

  • У центрі грузинської столиці Тбілісі сьогодні, 4 вересня, стався вибух. Вибух прогримів поблизу будівлі Філармонії. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на видання "Ехо Кавказу".

  • Коронавірус в Україні різко набирає обертів - у останні кілька тижнів в країні щодня фіксують понад 2000-2500 випадків зараження. Станом на ранок суботи, 12 вересня, в Україні офіційно лабораторно підтвердили 151 859 випадків зараження коронавирусной інфекцією нового покоління. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на РНБО.

  • У понеділок, 21 вересня, в Україні набула чинності нова карантинне зонування в зв'язку з пандемією коронавирусной інфекції. Відповідне рішення прийняла Державна і регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє УРА-Інформ.

  • Погода в Україні 3 січня очікується без істотних опадів, сонце буде виглядати з-за хмар. Температура повітря вночі 2-5 ° морозу, а вдень 1-7 ° вище за Цельсієм. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко з посиланням на Гідрометцентр України.
 
Трамп тут же оконфузился по возвращению в Белый дом: политика сравнили с Муссолини "Мы никогда не сдаемся", - Зеленский о войне на Донбассе В Крыму заявили о намерениях наладить прямое транспортное сообщение с РБ "Слуги " оценили возможность потери безвиза с ЕС
Проишествия
  • 14:47 Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан
  • 11:18 Армения готова начать переговоры по Карабаху
  • 10:57 Пылающий ад на Луганщине: кто ответит за погибших
  • 08:55 Снова прячут важные документы, никто из руководства не ответит: военный эксперт о катастрофе Ан-26
  • 20:02 Бэкхем оскандалился из-за темы домашнего насилия
  • 10:47 Сирия и Ливия в Нагорном Карабахе: в МИД России сделали заявление
  • 15:37 В Азербайджане назвали условие завершения бойни в Нагорном Карабахе
  • 13:29 Катастрофа Ан-26: эксперты назвали причины аварии
  • 13:05 Стало известно, кого поддерживает Украина в войне в Нагорном Карабахе
  • 12:51 Последний герой: единственный выживший курсант рассказал о пережитом
  • 11:40 Мясорубка на востоке: Армения готова заключить военный союз с Карабахом
  • 09:26 На пороге большой войны: ВС Азербайджана начали широкомасштабные наступления
  • 14:09 Стало известно, сколько денег получат семьи погибших в катастрофе самолета Ан-26

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив