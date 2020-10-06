В Украине открылся COVID-центр: лаборатория сможет обработать сотни тысяч образцов в месяц

Тестировать в новом COVID-центр будут путем ПЦР. В центре имеется специально оснащенное отделение для обслуживания клиентов лаборатории Синэво и осуществления взятия образцов для исследований на COVID-19.

Инвестции, которые были вложены в новый масштабный центр обошлись компании боле чем в 300 000 евро.

"Мощности лаборатории позволят выполнять тестирование на COVID-19 не тысячами, а сотнями тысяч в месяц, что существенно улучшит ситуацию с тестированием в стране", – отметил директор по развитию лаборатории Николай Бутенко.

В пресс-релизе компании сказано, что на первом этапе работы мощность составляет 30 000 проведенных ПЦР-тестов в месяц, но после запуска иностранного оборудования количество тестируемых можно увеличить до 100 000 ПЦР-тестов.

Стоимость проведения теста составит 990 грн, а срок выполнения - 24 часа.

Ранее стало известно, что Украина, как и другие страны мира, с нетерпением ждут вакцины от коронавируса. Похоже, что только она сможет полностью нормализировать жизнь не только украинцев, но и граждан других стран по всему миру.