19:38 01.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246825:Nataly

Правительство Беларуси забрало у TUT.BY статус СМИ

Беларусское независимое издание TUT.BY больше не обладает статусом СМИ. Решение было принято Министерством информации РБ. Отмечается, что статус СМИ у издания забирают на три месяца начиная с первого октября текущего года. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу издания.

Правительство Беларуси забрало у TUT.BY статус СМИ

По приказу белорусского министерства уже с первого октября изданиеВ TUT.BY утратит статус СМИ. В пресс-службе издания добавили, что издание продолжит свою работу, но без акредитации СМИ.

Также они отметили, что статус СМИ дает журналистам издания легально и без проблем находиться на массовых мероприятиях и транслировать информацию в реальном времени.

Они заявили, что регистрация СМИ по законодательству Беларуси происходит на добровольных засадах, по этому они продолжат свою работу и без особого статуса.

Как сообщалось ранее, мужу белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, за которую ратует народ страны, Сергею Тихановскому продлили срок задержания в СИЗО без законных на то оснований.


Поделиться

Читайте также:

  • Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил обратиться в суд. Регулятор просит аннулировать лицензии телеканала NewsOne.

  • "Президент Китая призвал к усилению цензуры. Такое закручивание гаек выдает нервозность режима, поскольку эпидемия продолжает бушевать в провинции Хубэй, несмотря на впечатляющие меры властей". - пишет корреспондент Le Figaro в Пекине Себастьян Фалетти.

  • В Минске и во многих городах Беларуси, где граждане выходят на мирные протесты против действующего президента Александра Лукашенко и его деспотичного режма, в воскресенье, 20 сентября, произошли столкновения протестующих с правоохранителями и военными, при этом были проведены массовые облавы на граждан страны. Белорусский правозащитный центр Весна публикует данные о задержанных участниках протестов. Об этом сообщает УРА-Информ.

  • В Україні буде припинено лише цифрове мовлення телеканалу "112 Україна". Про це повідомляє прес-служба Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

  • "Задовго до століття динозаврів, близько 466 млн років тому, Земля обледеніла. Одна із загадок науки полягала в тому, чому це сталося. Вчені вважають, що, нарешті, вони знайшли відповідь: в результаті вибуху астероїда шириною 93 милі десь між Марсом і Юпітером утворилася величезна кількість пилу, яка потім осідала на Землю протягом двох мільйонів років ", - передає Daily Mail.

  • Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна, а також максимально наближений до нього Дмитро Пєсков прокоментував ймовірність введення військовослужбовців РФ до Білорусі. На це не потрібно згоди Ради федерації РФ, уточнив він. Про це повідомляєВ УРА-Інформ.

  • В Україні було видано дев`ять з половиною тисячі ліцензій, які дозволяють виготовляти, зберігати, займатись оптовою та роздрібною торгівлею пальним. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

  • Кабінет міністрів України планує внести невідкладні зміни до Державного бюджету України на 2020 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході засідання в п'ятницю, шостого березня.

  • У Білорусі слід провести незалежні і чесні вибори нового президента. При цьому вони повинні пройти з залученням незалежних спостерігачів. Про це заявив заступник державного секретаря США Стівен Біген на спеціальному засіданні постійної ради ОБСЄ, передає УРА-Інформ.
 
Правительство РФ обвинило Навального в работе на западные спецслужбы Ляшко рассказал правду: стоит ли украинцам снова ждать жесткого карантина Вот так заявление: в МОЗ считают, что в Украине не было первой волны COVID-19 Очередные проблемы Microsoft: Outlook не работает во всем мире
Проишествия
  • 20:02 Бэкхем оскандалился из-за темы домашнего насилия
  • 10:47 Сирия и Ливия в Нагорном Карабахе: в МИД России сделали заявление
  • 15:37 В Азербайджане назвали условие завершения бойни в Нагорном Карабахе
  • 13:29 Катастрофа Ан-26: эксперты назвали причины аварии
  • 13:05 Стало известно, кого поддерживает Украина в войне в Нагорном Карабахе
  • 12:51 Последний герой: единственный выживший курсант рассказал о пережитом
  • 11:40 Мясорубка на востоке: Армения готова заключить военный союз с Карабахом
  • 09:26 На пороге большой войны: ВС Азербайджана начали широкомасштабные наступления
  • 14:09 Стало известно, сколько денег получат семьи погибших в катастрофе самолета Ан-26
  • 13:32 Война за Нагорный Карабах: появилась третья сторона вооруженного конфликта
  • 13:09 Черные ящики АН-26 уцелели: эксперты начали расшифровку
  • 12:17 "На полетах экономили": в летном университете рассказали причины крушения АН-26
  • 11:26 Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан развернули тяжелую артиллерию
  • 13:54 Отравление Навального: оппозиционер рассказал, кто спас его жизнь
  • 12:34 Фейковый "режим тишины": с начала перемирия позиции ВСУ обстреляли более 1000 раз
  • 17:26 Не бывать перемирию: на Донбассе боевики 3 раза нарушили "режим тишины"
  • 15:22 "Хлеба и личинок": бойцам Нацгвардии выдали пайки с личинками

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив