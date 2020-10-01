Правительство Беларуси забрало у TUT.BY статус СМИ

По приказу белорусского министерства уже с первого октября изданиеВ TUT.BY утратит статус СМИ. В пресс-службе издания добавили, что издание продолжит свою работу, но без акредитации СМИ.

Также они отметили, что статус СМИ дает журналистам издания легально и без проблем находиться на массовых мероприятиях и транслировать информацию в реальном времени.

Они заявили, что регистрация СМИ по законодательству Беларуси происходит на добровольных засадах, по этому они продолжат свою работу и без особого статуса.

Как сообщалось ранее, мужу белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, за которую ратует народ страны, Сергею Тихановскому продлили срок задержания в СИЗО без законных на то оснований.