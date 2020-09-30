14:20 30.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246794:Nataly

Мужа Тихановской незаконно удерживают за решеткой

Мужу белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, за которую ратует народ страны, Сергею Тихановскому продлили срок задержания в СИЗО без законных на то оснований. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Telegram-канал Страна для жизни.

Мужа Тихановской незаконно удерживают за решеткой

В сообщении сказано, что по вопросу задержания Сергея Тихановского не были проведены судебные заседания. Мужа оппозиционерки задержали шесть месяцев назад и должны были уже отпустить либо предъявить конкретные обвинения. Ни того, ни другого сделано не было, но, при этом, срок его задержания в следственном изоляторе продлили еще на два месяца без законных оснований.

Стоит отметить, что Сергей Тихановский является белорусским блогером.

Беларус считают, что такие неправомерные действия органов власти направлены лишь на одно - не допустить выход на волю человека, которые может здраво и прозрачно описать происходящие протесты и вывести их на совершенно новый уровень.

В сообщении активисты отметили, что режиму Лукашенко это не поможет. Данный факт только подстегнет народ Беларуси бастовать еще больше и массовее, так как "им плюнули в лицо" подобным жестом.

Как сообщалось ранее, встреча французского президента Эммануэля Макрона и лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской состоялась в Вильнюсе.


Поделиться

Читайте также:

  • В американскую больницу доставили мужчину, страдающего тяжелой формой амнезии. Об этом сообщает Daily Mail.

  • Действующий лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его больше всего беспокоит не власть в стране. Он обеспокоен тем, что после прихода к власти в Беларуси альтернативных сил будет не люстрация президента, а настоящая резня, и произошедшее ранее на Майдане в Украине будет цветочками, по сравнению с тем, что ожидает белорусское государство. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Белта.

  • Лидер объединенной оппозиции белорусского государства Светлана Тихановская оценила поддержку властями России режима действующего президента страны Александра Лукашенко. Как подчеркнула она в своем интервью для Rzeczpospolita, РФ пока умеренно поддерживает правление Лукашенка, передает УРА-Информ.

  • У Дніпрі в районі вулиці Криворізької водіїв проїжджої частини дивував своїм оголеним виглядом напівроздягнений чоловік. Про це повідомляє Інформатор.

  • У Білорусі на вихідних мирно вийшли на протести близько 22 тисяч громадян. Міністерство внутрішніх справ заявило про 774 затриманих в ході акцій. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на прес-службу МВС.

  • З правової і політичної сторони складно беззастережно визнати перемогу опозиціонерки Світлани Тіхановском на президентських виборах 2020 року в Білорусі. Найоптимальнішим варіантів в ситуації, що склалася буде чесне проведення нових виборів, так як результати Тіхановском теж могли бути скомпрометовані. Про це заявив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс, повідомляє lsm.lv, передає УРА-Інформ.

  • Відомий британський актор Роберт Паттінсон був визнаний найкрасивішим чоловіком у світі на основі давньогрецького принципу золотого перетину. Про це повідомляє видання The Sun.

  • Золотовалютні резерви Білорусі за серпень зменшилися майже на 1,4 мільярда доларів, або 15,8%. Чисельність резервів країни скоротилася з 8,85 млрд до 7,45 млрд доларів. Нацбанк і білоруська влада вже витратили на виконання своїх зобов'язань 351,7 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку Білорусі, передає УРА-Інформ.

  • Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко може бути притягнутий до кримінальної відповідальності незабаром, як він покине президентський пост. Також будь-яка людина, крім Лукашенка, в разі доведення його провини може зіткнутися з подібною ситуацією. Про це заявила представник кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановском Ольга Ковалькова в ефірі Ехо Москви, передає УРА-Інформ.
 
Известный хирург 25 лет незаконно собирал человеческие кости Депутаты слегли с COVID-19: ВР отменяет заседания Элина Свитолина с большими проблемами прошла в третий раунд Ролан Гаррос Зеленский принял окончательное решение по Фокину
Проишествия
  • 13:29 Катастрофа Ан-26: эксперты назвали причины аварии
  • 13:05 Стало известно, кого поддерживает Украина в войне в Нагорном Карабахе
  • 12:51 Последний герой: единственный выживший курсант рассказал о пережитом
  • 11:40 Мясорубка на востоке: Армения готова заключить военный союз с Карабахом
  • 09:26 На пороге большой войны: ВС Азербайджана начали широкомасштабные наступления
  • 14:09 Стало известно, сколько денег получат семьи погибших в катастрофе самолета Ан-26
  • 13:32 Война за Нагорный Карабах: появилась третья сторона вооруженного конфликта
  • 13:09 Черные ящики АН-26 уцелели: эксперты начали расшифровку
  • 12:17 "На полетах экономили": в летном университете рассказали причины крушения АН-26
  • 11:26 Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан развернули тяжелую артиллерию
  • 13:54 Отравление Навального: оппозиционер рассказал, кто спас его жизнь
  • 12:34 Фейковый "режим тишины": с начала перемирия позиции ВСУ обстреляли более 1000 раз
  • 17:26 Не бывать перемирию: на Донбассе боевики 3 раза нарушили "режим тишины"
  • 15:22 "Хлеба и личинок": бойцам Нацгвардии выдали пайки с личинками
  • 13:26 Забастовка против "крысиной хунты": беларусы отказываются платить налоги и коммуналку
  • 11:29 Отравление Навального: "Сварил Новичок, отхлебнул, впал в кому"
  • 16:56 В столичной больнице произошло два суицида за два дня

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив