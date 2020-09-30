Мужа Тихановской незаконно удерживают за решеткой

В сообщении сказано, что по вопросу задержания Сергея Тихановского не были проведены судебные заседания. Мужа оппозиционерки задержали шесть месяцев назад и должны были уже отпустить либо предъявить конкретные обвинения. Ни того, ни другого сделано не было, но, при этом, срок его задержания в следственном изоляторе продлили еще на два месяца без законных оснований.

Стоит отметить, что Сергей Тихановский является белорусским блогером.

Беларус считают, что такие неправомерные действия органов власти направлены лишь на одно - не допустить выход на волю человека, которые может здраво и прозрачно описать происходящие протесты и вывести их на совершенно новый уровень.

В сообщении активисты отметили, что режиму Лукашенко это не поможет. Данный факт только подстегнет народ Беларуси бастовать еще больше и массовее, так как "им плюнули в лицо" подобным жестом.

Как сообщалось ранее, встреча французского президента Эммануэля Макрона и лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской состоялась в Вильнюсе.