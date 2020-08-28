Выходные дни в сентябре 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Однако стоит отметить, что дополнительных выходных в первый месяц осени по традиции не будет. То есть если не брать официального отпуска, то отдохнуть можно будет только в субботу и воскресенье. В общей сложности выходными будут только восемь дней: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 число.

Об этом пишет УРА-Информ.

В тоже время в сентябре украинцев ждет 22 рабочих дня. Также в сентябре будет несколько важных праздников, которые правда не будут дополнительными выходными.

Так первое число – это День знаний, украинские школьники должны снова вернуться в школы несмотря на пандемию. Второго сентября празднуется День окончания Второй мировой войны, а восьмого - Международный день грамотности.

20 сентября - Всемирный день отца, а 21 числа православная церковь празднуетВВ Рождество Пресвятой Богородицы. 27 сентября православные отмечаютВВ Воздвижение креста Господня.

Ранее мы сообщали, что в Украине снова могут закрыть все из-за пандемии коронавируса.