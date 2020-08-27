Снова придется снова закрывать все, вводить жесткий карантин - эпидемиолог рассказал, что ждет Украину

Кандидат медицинских наук и глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин предполагает, что уже осенью ситуация будет весьма хуже. По его мнению, властям снова придется все закрыть и будет масштабный карантин.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Гордон.

"Другие страны вводят ограничительные меры, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения и таким образом готовится к самому худшему сценарию развития эпидемии. А Украине мы не видим никаких изменений. И снова придется закрывать всё, вводить жесткий карантин. Потому что просто не будет другого выхода. Но вопрос тут в другом: а примут ли люди снова такой карантин? Тем более, на носу местные выборы…", - заявил Александрин.

По его мнению, власти ничего не делают для того, чтобы защитить граждан от коронавирусной инфекции. Он считает, единственное что сделали власти – это ввели штрафы за нарушение карантина.

Напомним, что за последние сутки в Украине умерло 49 человек от коронавируса.