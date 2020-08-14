10:03 14.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Второй антирекорд за сутки: Коронавирус поглощает Украину

Второй день кряду в Украине фиксируется антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Похоже, что ситуация продолжает ухудшаться.

Второй антирекорд за сутки: Коронавирус поглощает Украину

В тоже время министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге сообщил о еще одном антирекорде. Он отметил, что за последние сутки были госпитализированы 330 человек. Это очередной антирекорд для Украины с начала пандемии. Это значит, что увеличивается тяжелобольных, которые нуждаются в лечении в больницах. Те кто чувствует себя более-менее хорошо, то лечатся дома.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

"За минувшие сутки Украина снова поставила два антирекорда. Во-первых, за сутки заболели 1 732 человека, из них 110 детей и 78 медработников. Мы снова поставили антирекорд по госпитализации: за минувшие сутки у нас было госпитализированы 330 человек. Зафиксированы 19 летальных случаев. Выздоровел 581 пациент. Всего за все время пандемии заболели 87 872 человека, из них 6 093 ребенка и 9 570 медработников. Всего выздоровели 46 797 пациентов, а летальных случаев - 2011. За минувшие сутки всего были сделаны 35 237 тестов, из них 18 917 методом ПЦР и 16 320 методом ИФА", - рассказал Степанов.

Ранее мы сообщали, что за последние сутки в Украине заболело более 1700 человек.


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