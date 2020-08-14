Вторые сутки кряду новый рекорд COVID-19 в Украине: данные за 14 августа

За сутки 13 августа в стране было зафиксировано 1 732В новых коронавирусных заболевания. В Это рекордный показатель с начала пандемии в Украине. Предыдущий рекорд был установлен днем ранее. Так 12 августа в Украине было выявлено 1 592 новых пациента с COVID-19. В общей сложности в стране зафиксировано уже 87 872 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО). Больше всего новых случаев за сутки выявили в Харьковской области 205 новых случав, второй день кряду там более 200 новых пациентов, Львовской 184, Ивано-Франковской - 143, городе Киеве - 158, Черновицкой -154 и Одесской областях - 160.

Количество смертельных случаев перевалило за 2000. С начала пандемии от COVID-19 в Украине умерло 2011 пациентов. За последние сутки 19 человек скончалось. Победили коронавирус 46 216 пациентов. Продолжает болеть 39 645 человек.

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