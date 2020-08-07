Украинские медики провели уникальную трансплантацию: это первая подобная операция в Украине

В Украине, вчера вечером, шестого августа, прошла уникальная операция. Во львовской городской клинической больницы скорой медицинской помощи впервые сделали трансплантацию поджелудочной железы.
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал подробности операции во время сегодняшнего брифинга. В тоже время он отметил, что было сделано три операции, а не фактически одна.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.
"В нашей стране практически ночью была впервые сделана трансплантация поджелудочной железы. Вообще сделали три операции: пересадку сердца, пересадку почки. И третья операция - человеку сделали пересадку почки и поджелудочной железы ", - рассказал Степанов.
В тоже время министр добавил, что за два-три года министерство намерено сделать так, чтобы все трансплантации для украинских граждан проводились в Украине и не нужно было отправлять их за границу. Он отметил, что каждый год Украина за свои деньги отправляет украинцев на трансплантацию за границу. На это в текущем году было заложено один миллиард гривен. При этом операции в Украине стоят в три-четыре раза дешевле.
Ранее Степанов рассказал, что в Украине увеличилось количество тяжелых случаев коронавируса.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг