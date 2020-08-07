11:14 07.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украинские медики провели уникальную трансплантацию: это первая подобная операция в Украине

В Украине, вчера вечером, шестого августа, прошла уникальная операция. Во львовской городской клинической больницы скорой медицинской помощи впервые сделали трансплантацию поджелудочной железы.

Украинские медики провели уникальную трансплантацию: это первая подобная операция в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал подробности операции во время сегодняшнего брифинга. В тоже время он отметил, что было сделано три операции, а не фактически одна.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"В нашей стране практически ночью была впервые сделана трансплантация поджелудочной железы. Вообще сделали три операции: пересадку сердца, пересадку почки. И третья операция - человеку сделали пересадку почки и поджелудочной железы ", - рассказал Степанов.

В тоже время министр добавил, что за два-три года министерство намерено сделать так, чтобы все трансплантации для украинских граждан проводились в Украине и не нужно было отправлять их за границу. Он отметил, что каждый год Украина за свои деньги отправляет украинцев на трансплантацию за границу. На это в текущем году было заложено один миллиард гривен. При этом операции в Украине стоят в три-четыре раза дешевле.

Ранее Степанов рассказал, что в Украине увеличилось количество тяжелых случаев коронавируса.


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