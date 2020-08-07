10:06 07.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине растет количество тяжелобольных на коронавирус: ранее такого не было

В Украине не только три последних дня фиксируется антирекорды по количеству новых случаев заболеваемости на коронавирусную инфекцию, но и также увеличивается число тяжелобольных пациентов с COVID-19.

В Украине растет количество тяжелобольных на коронавирус: ранее такого не было

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, что увеличивается количество тяжелых случаев заболеваемости. Он отметил, что только за последние сутки было госпитализировано 280 человек, а в больницу попадают пациенты только с тяжелой формой болезни.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Цифры поражают каждый день. Практически каждый день мы ставим антирекорд. Давайте уже задумаемся об отношении к карантинным правилам! Общаясь с врачами (я слышу, что) у нас очень много стало сложных случаев, начало меняться течение болезни. Она очень тяжело переносится – эта болезнь. У нас увеличивается количество летальных случаев, у нас увеличивается госпитализация", - отметил Степанов.

Он также заявил, что за последние 24 часа только 531 пациент сумел победить болезнь.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировано 1 453 новых случая заражения, что является новым антирекордом. Также умерло 33 пациента – тоже новый антирекорд.


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