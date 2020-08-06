Закроют ли Церкви во время адаптивного карантина?

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во Львове сообщил, что МОЗ не планирует запрещать посещение церквей во время адаптивного карантина. В тоже время министр добавил, что во время богослужений нужно более тщательным образом следить за выполнением эпидемиологических правил.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Я даже не знаю, как это комментировать. Какое закрытия церквей? Это уже кто-то что-то самостоятельно придумал ... Обвинений в адрес церквей я никогда не делал.

В выводах эпидемиологических расследований указано, что усиление распространения коронавируса происходит за счет транспорта. В некоторых районах мы фиксируем, что это происходит во время богослужений. Я сам в частности является человеком, который ходит в церковь, и тоже иногда наблюдаю несоблюдение тех правил, которые у нас установлении. Если есть такая проблематика в том или ином храме, ее просто нужно исправить ", - отметил Степанов.

Ранее мы сообщали, что в Украине второй день подряд фиксируется антирекорд новых случаев заражения коронавирусом.