18:16 06.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Закроют ли Церкви во время адаптивного карантина?

На данный момент украинцы могут без проблем находиться в Церквях, адаптивный карантин пока не регулирует вопрос закрытия храмов.

Закроют ли Церкви во время адаптивного карантина?

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во Львове сообщил, что МОЗ не планирует запрещать посещение церквей во время адаптивного карантина. В тоже время министр добавил, что во время богослужений нужно более тщательным образом следить за выполнением эпидемиологических правил.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Я даже не знаю, как это комментировать. Какое закрытия церквей? Это уже кто-то что-то самостоятельно придумал ... Обвинений в адрес церквей я никогда не делал.

В выводах эпидемиологических расследований указано, что усиление распространения коронавируса происходит за счет транспорта. В некоторых районах мы фиксируем, что это происходит во время богослужений. Я сам в частности является человеком, который ходит в церковь, и тоже иногда наблюдаю несоблюдение тех правил, которые у нас установлении. Если есть такая проблематика в том или ином храме, ее просто нужно исправить ", - отметил Степанов.

Ранее мы сообщали, что в Украине второй день подряд фиксируется антирекорд новых случаев заражения коронавирусом.


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