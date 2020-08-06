Второй день подряд в Украине наблюдается антирекорд случаев COVID-19

Стоит отметить, что за прошедшие сутки также выявили рекордное количество новых зараженных смертельным вирусом родом из китайского Уханя. На сегодня на 47 случаев заражения больше, нежели днем ранее.

Известно, что всего с начала эпидемии в Украине заразились 76 808 человек, более 42 тысяч выздоровели (+997) и 1819 человек умерли (+31).

Больше всего зараженных во Львовской области - уже более 10 тысяч. Далее идет Киев (8992). Значительный суточный прирост в Одесской, Харьковской, Ивано-Франковской областях.

Как сообщалось ранее, харьковская областная инфекционная больница переполнена пациентами больными на коронавирусную инфекцию нового поколения. За прошлые сутки в области выявили коронавирус у 145 человек, из которых 33 - госпитализировали.