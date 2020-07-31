Степанов рассказал о еще одном антирекорде коронавируса в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге, 31 июля, рассказал, что за последние сутки было зафиксировано 261 человека, у которого диагностирована коронавирусная болезнь. То есть течение болезни или среднее, или тяжелое.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Был госпитализирован 261 человек – к сожалению, это очередной наш антирекорд по госпитализации", - заявил Максим Степанов.

В тоже время министр также добавил, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в стране заболело 4 930 детей и 8 654 медицинских работника (за последние сутки этот показатель составляет – 77 детей и 78 медработников).

По данным министра за последние 24 часа в Украине 33 384 тестирования, из них 15 427 методом ПЦР и 17957 методом ИФА.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на утро 31 июля в стране зафиксировано 69 884 случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Только за последние сутки коронавирусом заразилось 1090 новых пациентов.