Степанов рассказал о еще одном антирекорде коронавируса в Украине

Коронавирус в Украине продолжает набирать обороты. Вчера был установлен новый рекорд по количество новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, а сегодня в Министерстве здравоохранения отметили об еще одном антирекорде.
Министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге, 31 июля, рассказал, что за последние сутки было зафиксировано 261 человека, у которого диагностирована коронавирусная болезнь. То есть течение болезни или среднее, или тяжелое.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.
"Был госпитализирован 261 человек – к сожалению, это очередной наш антирекорд по госпитализации", - заявил Максим Степанов.
В тоже время министр также добавил, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в стране заболело 4 930 детей и 8 654 медицинских работника (за последние сутки этот показатель составляет – 77 детей и 78 медработников).
По данным министра за последние 24 часа в Украине 33 384 тестирования, из них 15 427 методом ПЦР и 17957 методом ИФА.
Ранее мы сообщали, что по состоянию на утро 31 июля в стране зафиксировано 69 884 случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Только за последние сутки коронавирусом заразилось 1090 новых пациентов.
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