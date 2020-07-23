09:31 23.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: новая статистика за 23 июля

Очередной день принес очередных 800 пациентов с коронавирусной инфекцией в Украине. Ситуация продолжает быть стабильно, хотя и показатели весьма высокие.

Коронавирус в Украине: новая статистика за 23 июля

По состоянию на утро 23 июля в стране зафиксирован 61 851 случай заражения коронавирусом. За последние сутки было выявлено 856 новых пациентов, при этом днем ранее 829. То есть уровень новых случаев остается приблизительно на одной отметке, хотя и падает на выходные.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Лидером по количеству новых случаев остается город Киев, он второй день подряд опережает Львовскую область, которая в последнее время всегда была на первой строчке. За последние 24 часа в столице 112 человек сдало положительны тест на COVID-19. В Львовской области выявили еще 109 человек больных на коронавирус.

За последние сутки было зафиксировано еще 17 летальных случаев. В общей сложности от болезни умерло уже 1 551 человек.

За последние сутки 828 человек сумело окончательно победить болезнь. В общей сложности таких пациентов уже 34 000. Еще 26 300 украинцев продолжают борьбу.

Ранее мы сообщали, что карантин в Украине продлят еще на один месяц.


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