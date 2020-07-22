В Украине в очередной раз продлили карантин: стала известна новая дата его завершения

Правительство приняло решение продлить карантин до 31 августа. По предыдущему решение карантин должен был закончиться 31 июля. В начале заседания Правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на повестке дня планируется продолжение адаптивного карантина в Украине до 31 августа.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

В итоге на заседании Правительства было единогласно принято решение продлить карантин до 31 августа. Шмыгаль отметил, что адаптивный подход на региональном уровне доказал свою эффективность и позволяет контролировать уровень заболеваемости в Украине.

В тоже время министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что карантинные ограничения улучшаются и гармонизируются с европейской практикой. Также он отметил, что меняются подходы к показателям заболеваемости.

Он отметил, что теперь будут считать не по количеству больных, а по динамике, как это делают страны в Европейском Союзе.

Ранее мы сообщали, что в Украине почти 61 000 случаев заражения коронавирусом.