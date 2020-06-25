В ЕС утвердили первый препарат для лечения коронавируса

"Ремдесивир является первым препаратом для лечения COVID-19, который мы рекомендуем разместить на рынке ЕС", - заявили руководители EMA, базирующиеся в Амстердаме. Было объяснено, что эта рекомендация должна быть одобрена Европейской комиссией, которая примет решение по этому вопросу на следующей неделе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AFP.

Агентство поясняет, что рекомендация касается лечения COVID-19 у взрослых и подростков в возрасте от 12 лет, которые находятся в "тяжелом состоянии", то есть страдают от тяжелой пневмонии и нуждаются в дополнительном кислороде. Согласно EMA, пациенты, получавшие ремдесивир, выздоравливают лучше в среднем на четыре дня быстрее, чем другие пациенты.

1 мая Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предоставило фармацевтический концерн Gilead Sciences Inc. разрешение на использование ремдесивира в лечении пациентов с COVID-19.

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