13:00 25.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украина нашла способ лечения от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины расширило перечень лекарственных препаратов в протоколе леченияВВ коронавируса нового поколения. Украинские эксперты приняли решение внести в него дексаметазон. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохраненияВВ Максим Степанов, передает УРА-Информ.

Украина нашла способ лечения от COVID-19

"Вообще национальный протокол - это подробная инструкция, в какой способ применять, при каких схемах лечения. Она направлена на то, чтобы лечение было более эффективным. Эффективное лечение - это очень понятная для всех вещь. Чтобы человека лечить как можно скорее, чтобы результаты, количество выздоровевших людей росло, а количество летальных случаев постоянно уменьшалось", - отметил Степанов.

Также чиновник добавил, что у отечественных врачей есть серьезные и значимые достижения в лечении коронавирусной болезни, а эффективность лечения будет еще лучше, если каждый гражданин Украины возьмет ответственность за свою жизнь, и жизнь своих близких, и будет им помогать в нелегком труде.

"Давайте поможем нашим врачам, нашим медицинским работникам. От нас нужно немного - мы должны соблюдать правила, которые установлены в нашей стране. Мы должны пользоваться масками, антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. Это уменьшит количество госпитализаций, уменьшит нагрузку на них", - добавил Степанов.

Ранее ученые из Великобритании выяснили, что недорогой и доступный препарат дексаметазон может помочь спасти жизни многих тяжелобольных пациентов со страшным диагнозом. – коронавирус.

По данным исследований, включение дексаметазона в курс лечения от коронавирусной инфекцииВВ снижает риск летального исхода на 33%ВВ для пациентов на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и на 20% - пациентов на ЭКМО (метод насыщения крови кислородом).

Как сообщал ранее УРА-Информ, Киев загибается от пандемии.


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