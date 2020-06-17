Сбитые над Тегераном : пандемия не объясняет причины задержки расследования

По словам политика, изначально правительство Ирана обещало за две недели передать бортовые самописцы для их последующей расшифровки, так как оборудования, которое сможет справиться с данной задачей нету в Иране.

"Аргументы о пандемии коронавируса не являются всепоясняющими. Например, три с половиной недели назад произошла авиакатастрофа на территории Пакистана. И французское техническое бюро уже завершило расшифровку "черных ящиков" разбившегося самолета", - добавил дипломат.

Также Енин подчеркнул, что на сессии совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая будет проходить до 26 июня, представителю иранских властей придется объяснять, почему бортовые самописцы сбитого украинского самолета в небе над Тегераном все еще находятся в их государстве.

Напомним, что украинское авиасудно компании МАУ было сбито в небе над Тегераном двумя иранскими ракетами в январе этого года во время вылета. На борту самолета находились более 180 человек, включая экипаж. Расследование по данному делу все еще продолжается, ведь бортовые самописцы самолета до сих пор не были расшифрованы из-за промедления Ирана.

Как сообщалось ранее, гнеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что из-за эпидемии коронавируса нового поколения консультации с Ираном поВВ авиакатастрофе сбитого украинского самолета МАУВВ отложены.