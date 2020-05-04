12:28 04.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Как будут работать парикмахерские и салоны красоты: стали известны новые правила

Уже с 11 мая в Украине намерены ослабить карантинные меры. В первую очередь рады будут девушки, которые наконец-то смогут попасть в салоны красоты и парикмахерские.

Как будут работать парикмахерские и салоны красоты: стали известны новые правила

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, что все заведения будут работать по правилам, которые будут специально прописаны на время выхода из карантина. Также он отметил, что салоны красоты и парикмахерские будут работать только по предварительной записи, то есть не будет живой очереди.

"Одновременное пребывание клиентов в заведении разрешается из расчета не более одного человека на 10 кв. м. площади, но не более количества работников, непосредственно оказывающих услуги. Нахождение посторонних лиц в салонах будет запрещено", - цитирует Ляшко Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Также он отметил, что между местами предоставления услугВ должно быть минимум два метра, а специалисты должны работать в медицинских масках или респираторах, а также одноразовых перчатках.

После каждого пациента должна проходить дезинфекция проветривания. Ожидать соей очереди клиенты должны на улице.

Ранее мы сообщали, что Кабмин уже с пятого мая снимет некоторые ограничения.


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