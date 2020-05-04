В Украине с 5 мая немного ослабят карантин: что нужно знать

Министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем заседании, четвертого мая, заявил, что Кабинет министров позволит больницам проводить плановые операции начиная с пятого мая, которые ранее были запрещены.

"Сегодня во время правительственного совещания мной было инициировано проведение внеочередного заседания правительства. Как вы знаете, на время карантина были запрещены плановые операции. В том числе госпитализации. Уже сразу после опубликования, думаю уже завтра, у нас в стране будут разрешены проведение плановых операций", - цитирует Степанова Ура-Информ.

Степанов также добавил, что операции будут проводиться тем, кому они необходимы для снижения риска жизни и здоровью человеку.

На данный момент проводились только экстренные операции. При этом ни в одном случае не был зафиксировано случай заражения.

Максим Степанов отметил, что пациентам будут делать плановые операции после тестирования на коронавирусную инфекцию.

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