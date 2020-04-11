Перешагнули за 2500: актуальная информация о коронавирусе в Украине

Так по состоянию на 11 апреля в Украине зафиксировано 2511 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки было зафиксировано 308 новых случаев заражения. Правда есть и приятные новости. Впервые за долгое время количество пациентов, которые излечились от болезни, превысили количество летальных случаев. Вылечилось от коронавируса 79 человек, умерло – 73.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Уже более 400 человек заразилось в Черновицкой области, а именно 409. Это первая область, которая перешагнула этот рубеж. В полушаге от него город Киев с 396 подтвержденными случаями. В Ивано-Франковской области 274 случая заражения, а в Тернопольской области – 208. В Винницкой области зафиксирован 151 случай. Также первых два позитивных теста на коронавирус было обнаружено в Николаевской области.

Ранее Кабинет министров Украины предоставил план выхода страны из карантина.