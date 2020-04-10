Шокирующая статистика смертей от коронавируса во Франции: хуже показателей Италии

1341 человек, инфицированный коронавирусом, умер во Франции в течение последних 24 часов. Об этом заявил генеральный директор здравоохранения страны Джером Саломон в четверг.
Эпидемия убила 8044 человека в больницах Франции и 4166 в домах престарелых и медицинских и социальных учреждениях, - сообщил Саломон. Общее количество подтвержденных случаев заражения возросло за день с 82048 до 86334.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на AFP.
Во время пресс-конференции Саломон отметил, что впервые с начала эпидемии в стране ежедневно снижается количество пациентов в отделениях интенсивной терапии. В четверг там было 7066 человек, что на 82 меньше, чем в среду.
Отмечается, что Франция имела 5000 места в отделениях интенсивной терапии до начала эпидемии.
Эти данные свидетельствуют о том, что мы "постепенно сокращаем эпидемию", - признал Саломон. Однако "если мы можем надеяться на сглаживание (эпидемической кривой), это очень большое сглаживание, и мы должны сохранять предельную осторожность", подчеркнул он, призывая к "удвоению совместных усилий", в частности посредством самоизоляции и поддержания социальной дистанции.
Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки зафиксировано более 300 случаев заражения.