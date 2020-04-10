11:33 10.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Шокирующая статистика смертей от коронавируса во Франции: хуже показателей Италии

1341 человек, инфицированный коронавирусом, умер во Франции в течение последних 24 часов. Об этом заявил генеральный директор здравоохранения страны Джером Саломон в четверг.

Шокирующая статистика смертей от коронавируса во Франции: хуже показателей Италии

Эпидемия убила 8044 человека в больницах Франции и 4166 в домах престарелых и медицинских и социальных учреждениях, - сообщил Саломон. Общее количество подтвержденных случаев заражения возросло за день с 82048 до 86334.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на AFP.

Во время пресс-конференции Саломон отметил, что впервые с начала эпидемии в стране ежедневно снижается количество пациентов в отделениях интенсивной терапии. В четверг там было 7066 человек, что на 82 меньше, чем в среду.

Отмечается, что Франция имела 5000 места в отделениях интенсивной терапии до начала эпидемии.

Эти данные свидетельствуют о том, что мы "постепенно сокращаем эпидемию", - признал Саломон. Однако "если мы можем надеяться на сглаживание (эпидемической кривой), это очень большое сглаживание, и мы должны сохранять предельную осторожность", подчеркнул он, призывая к "удвоению совместных усилий", в частности посредством самоизоляции и поддержания социальной дистанции.

Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки зафиксировано более 300 случаев заражения.


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