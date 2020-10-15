12:00 15.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В США ограничили доступ к статье Байдена об Украине

Ведущие американские соцсети, которыми являются Facebook и Twitter – ограничили права на репост стать, которая была опубликована New York Post. В статье была переписка якобы сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера с сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNBC.

В США ограничили доступ к статье Байдена об Украине

Письма сына кандидата на пост президента США социальные сети помечают как небезопасные. По ним нельзя перейти одним кликом.

В компаниях такую политику оправдывают тем, что информация может быть совершенно недостоверной.

Энди Стоун - представитель компании Facebook отметил, что "эта история имеет право на проверку фактов сторонними партнерами Facebook по проверке фактов". А пока что ее распространение ограничено.

Ранее в компании заявляли, что выступают за свободу слова, и не могут ограничивать какие-либо высказывания, а что-то принимать за истину.

Компания Twitter отметила, что у статьи нету авторитетных источников происхождения, по этому они решили так же заблокировать ее репост.

Как сообщалось ранее, Джо Байден будет выступать против Северного потока - 2 и будет поддерживать американские обязательства перед НАТО. Об говорится в заявлении штаба кандидата в президенты США от Демократической партии.


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