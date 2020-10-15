09:36 15.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100247065:labazovych

Байден высказался по поводу Северного потока 2: будет ли американец противостоять Путину

Джо Байден будет выступать против Северного потока - 2 и будет поддерживать американские обязательства перед НАТО. Об говорится в заявлении штаба кандидата в президенты США от Демократической партии.

Байден высказался по поводу Северного потока 2: будет ли американец противостоять Путину

"Джо Байден будет выполнять обязательства США перед НАТО и перестанет преклоняться перед Владимиром Путиным, как это делает администрация Дональда Трампа ", - говорится в заявлении.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на польскую прессу.

Джо Байден также считает, что статья 5 Североатлантического договора представляет собой "непоколебимую связь" между США и Польшей, подчеркнули его сотрудники.

В документе также заявляется, что демократ "попытается укрепить энергетическую независимость Европы". "Он продолжит свое противодействие« Северному потоку – 2", - отмечается в документе

"Джо Байден будет отстаивать верховенство закона и возродить наши национальные обязательства по продвижению прав человека и демократии у себя дома и в мире", - подчеркивают в документе сотрудники Байдена.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Джо Байден на данный момент лидирует в опросах.


Поделиться

Читайте также:
 
Есть небольшой позитив: в Украине снова более 5000 больных на COVID-19 за сутки Врач рассказал правду, защитит ли прививка от гриппа при COVID-19 "Слуга Народа" хочет сократить украинскую армию: надо это сделать Кризис наступил: в Великобритании рекордное количество новых больных с начала пандемии
Проишествия
  • 11:52 Ситуация в ОРДЛО: боевики снова нарушили режим тишины
  • 19:15 Силовики ЛНР ввели новые ограничения на въезд на оккупированные территории
  • 12:10 "Мовою вона розмовля": учительница унизила девочку из-за украинского языка
  • 18:34 Кровавая бойня на остановке: в РФ подросток открыл огонь по своей семье
  • 18:24 Боевики на протестах в Беларуси приготовились применять боевое оружие
  • 16:47 Избиение Саакашвили: политик прокомментировал инцидент в Афинах
  • 12:27 Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи
  • 11:57 Эксперт рассказал, кто в действительности воюет в Нагорном Карабахе
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы
  • 17:02 Крушение Ан-26: установлена причина трагедии
  • 14:41 Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ
  • 13:40 Протесты в Кыргызстане: пострадало более 750 человек
  • 14:47 Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив