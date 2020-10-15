Байден высказался по поводу Северного потока 2: будет ли американец противостоять Путину

"Джо Байден будет выполнять обязательства США перед НАТО и перестанет преклоняться перед Владимиром Путиным, как это делает администрация Дональда Трампа ", - говорится в заявлении.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на польскую прессу.

Джо Байден также считает, что статья 5 Североатлантического договора представляет собой "непоколебимую связь" между США и Польшей, подчеркнули его сотрудники.

В документе также заявляется, что демократ "попытается укрепить энергетическую независимость Европы". "Он продолжит свое противодействие« Северному потоку – 2", - отмечается в документе

"Джо Байден будет отстаивать верховенство закона и возродить наши национальные обязательства по продвижению прав человека и демократии у себя дома и в мире", - подчеркивают в документе сотрудники Байдена.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Джо Байден на данный момент лидирует в опросах.