12:07 14.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Конфликт в Нагорном Карабахе: Россия готова вмешаться

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение, что вооруженный конфликт на территории Нагорного Карабаха вскоре можно урегулировать политическим путем. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на РИА Новости в Telegram.

Конфликт в Нагорном Карабахе: Россия готова вмешаться

Лавров четко убежден, что в непризнанном Карабахе необходимо срочно развернуть действия миротворцев. В их обязанности будет входить контроль над соблюдением перемирия на территории Нагорного Карабаха.

Также. по его словам, в Кремле полагают, что стоит направить на конфликтные территории миротворцев из России.

"Москва считает, что в Карабахе должны быть российские наблюдатели, но последнее слово за сторонами конфликта", - заявил политик.

Ранее стало известно, что в непризнанную республику Нагорный Карабах было переброшено несколько сотен сирийских наемников, которые связаны с Турцией. К текущему моменту идет подготовка еще к отправке сотни бойцов.


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