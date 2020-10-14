Конфликт в Нагорном Карабахе: Россия готова вмешаться

Лавров четко убежден, что в непризнанном Карабахе необходимо срочно развернуть действия миротворцев. В их обязанности будет входить контроль над соблюдением перемирия на территории Нагорного Карабаха.

Также. по его словам, в Кремле полагают, что стоит направить на конфликтные территории миротворцев из России.

"Москва считает, что в Карабахе должны быть российские наблюдатели, но последнее слово за сторонами конфликта", - заявил политик.

Ранее стало известно, что в непризнанную республику Нагорный Карабах было переброшено несколько сотен сирийских наемников, которые связаны с Турцией. К текущему моменту идет подготовка еще к отправке сотни бойцов.