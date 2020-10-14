WSJ рассказала о сирийских наемниках в Карабахе: они связаны с Турцией

Стало известно, что сирийских наемников в Нагорных Карабах перебрасывают с середины сентября. Также известно, что их отправляют туда группами по сто человек.

Около 200 наемников просят вернуть их обратно из-за ожесточенных боев и жертв среди них. Отмечается, что за пребывание на территории Нагорного Карабаха наемники выплачивают около двух тысяч долларов США.

Стоит отметить, что власти Армении и Азербайджана договорились перестать стрелять в полудня 20 октября, однако, в тот же день режим тишины был нарушен. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей между странами.

Ранее сообщалось, что боевики из незаконной террористической организации "ЛНР" ввели новые, а также дополнительные ограничительные меры на въезд для граждан Украины через линию разграничения в районе контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская".