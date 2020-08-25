17:47 25.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Не продержался и месяца: Венедиктова уволила Пискуна

Похоже, что не долго на должности советника генерального прокурора Ирины Венедиктовой продержался бывший генпрокурор Святослав Пискун.

Не продержался и месяца: Венедиктова уволила Пискуна

Источники сообщают, что Ирина Венедиктова приняла решение уволить своего внештатного советника Святослава Пискуна. Уже был подписан соответствующий указ. Причины такого решение генерального прокурора не сообщается.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Отметим, что Ирина Венедиктова назначила Святослава Пискуна своим советником на общественных началах 27 июля. То есть получается, что на должности Пискун находился менее месяца.

Назначение Пискуна в обществе было принято весьма прохладно. Тогда Венедиктова намекнула, что взяла бывшего генпрокурора в советники из-за его опыта и эффективности. В Она также отметила, что Пискун работал не на президента, а на государство, добавив, что не нужно его сравнивать с политиками

Отметим, что 61-летний Пискун трижды занимал должность генпрокурора: во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.


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