Венедиктова рассказала, почему взяла в свою команду Пискуна

В тоже время Ирина Венедиктова намекнула на свей странице, что назначила Пискуна своим советником за его опыт и эффективность на должности генпрокурора.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Самое ценное, что есть у человека, - это опыт. Негативный и позитивный, подъемы и падения и снова подъемы. И когда человек десятилетиями в профессии, остается социально активным и за ним идут коллективы, - он эффективен.В Поэтому я бесконечно благодарна всем "реформаторам" и "активистам" за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами - видимо их надо брать сразу же из родильных домов", - написала Венедиктова.

Она также отметила, что Пискун работал не на президента, а на государство, добавив, что не нужно его сравнивать с политиками.

Отметим, что Пискун трижды занимал пост генпрокурора во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.

Ранее Венедиктова пожаловалась на маленькую зарплату.