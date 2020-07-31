Венедиктова рассказала, почему взяла в свою команду Пискуна

Вчера, 30 июля, стало известно, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила одним из своих советников бывшего генпрокурора Святослава Пискуна. Отмечалось, что Пискун назначен вне штата на общественных началах.
В тоже время Ирина Венедиктова намекнула на свей странице, что назначила Пискуна своим советником за его опыт и эффективность на должности генпрокурора.
Об этом пишет УРА-Информ.
"Самое ценное, что есть у человека, - это опыт. Негативный и позитивный, подъемы и падения и снова подъемы. И когда человек десятилетиями в профессии, остается социально активным и за ним идут коллективы, - он эффективен.В Поэтому я бесконечно благодарна всем "реформаторам" и "активистам" за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами - видимо их надо брать сразу же из родильных домов", - написала Венедиктова.
Она также отметила, что Пискун работал не на президента, а на государство, добавив, что не нужно его сравнивать с политиками.
Отметим, что Пискун трижды занимал пост генпрокурора во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.
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