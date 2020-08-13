Юзик станет мэром родного города Зеленского: он лидирует в опросах

В тоже время представитель "Слуги Народа", народный депутат Юрий Корявченко (Юзик) вполне может стать новым мэром своего родного города и родного города президента Украины Владимира Зеленского – Кривого Рога.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

По результат опроса, проведенного ГС "Фонд Інноваційних Проектів" с 5 по 11 августа, если бы выборы мэра Кривого Рога состоялись в ближайшее воскресенье Юрий Корявченков набрал бы 26,7% жителей города. Совсем немного ему уступает действующий мэр - Юрий Вилкул – 21,4%, а на третьем лидер партии "Батькивщины" Ольга Бабенко с 12,7%. В тоже время очень большой процент тех, кто еще не определился со своим кандидатом - 27,8%.

Если во втором туре будут Корявченков и Вилкул, то здесь впереди также Юзик - 41,7% против 35,9%. Однако и здесь сразу 22,4% еще не определились с выбором. Интересно, что если "Слуга Народа" выставит другого кандидата, то у него не будет шансов на победу.

Ранее мы сообщали, что экс-народный депутат Украины Борислав Береза принял решение баллотироваться в мэры Киева.