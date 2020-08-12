Бывший главный соперник Кличко будет ему противостоять на выборах в Киеве

На своей странице в Фейсбук Борислав Береза также отметил, что его "ЭкоПартия" будет бороться за места в Киевсовете.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Я принял решение идти в мэры Киева и вести команду своей "ЕкоПартии" в Киевсовет. В наших рядах - профессионалы, способные разработать полноценную экологическую программу развития столицы, и решительные политики, способные воплотить ее в жизнь", - написал он на своей странице в Фейсбук.

По его мнению, альтернативой партийным рейтингам и межпартийным договоренностям должны быть люди, которых беспокоит проблемы Киева.

Напомним, что именно Береза был главным соперником Кличко на предыдущих выборах. Тогда в 2015 году во втором утре Кличко набрал 66,5% голосов, а его соперник - Береза заручился поддержкой 33,51% киевлян. Мэром в итоге стал Виталий Кличко.

Ранее мы отмечали, что у Кличко весьма реальные шансы остаться на должности.