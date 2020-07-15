14:43 15.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Стала известна официальная дата местных выборов в Украине в 2020 году

Местные выборы в Украине в этом году официально пройдут 25 октября. Такое решение поддержали народные депутаты Украины на сегодняшнем заседании.

Стала известна официальная дата местных выборов в Украине в 2020 году

За постановление под номером 3809 на заседании поддержали 326 народных депутатов. Теперь Кабинет министров и Центральная избирательная комиссия должны разработать меры и правила при каких будут проходить выборы 25 октября, если в стране будет и дальше действовать карантин.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Таким образом, местные выборы 25 октября пройдут по всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма, а также неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей. Отмечается, что там выборы пройдут только тогда, когда будут выводы незаконные вооруженные формирования. Там выборы будут назначены дополнительно, отдельным законопроектом.

Отметим, что законопроект должны были рассмотреть еще 13 июля, но тогда его в экстренном порядке забрали из повестки дня для того, чтобы добавить туда выборы в районные советы. Автором постановления является народный депутат от "Слуги народа" Алина Загоруйко.

Ранее мы сообщали, что Виталий Кличко имеет все шансы остаться на кресле мера Киева.


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