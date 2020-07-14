Выборы мэра Киева: останется ли Кличко на должности?

Если ничего неожиданного не произойдет, то на своем месте останется действующий городской глава Виталий Кличко. У него весьма солидная поддержка согласно опросу, проведенного Центром Разумкова с 20 июня по 2 июля.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.

За действующего мэра готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать. Второй показатель в четыре выше, чем у ближайшего преследователя – Андрея Пальчевского из партии "Победа Польчевского". За него готовы проголосовать 11 процентов тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать.

На третьей строчке расположился главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, который еще до конца не определился будет ли он принимать участие в выборах. Его готовы поддержать восемь процентов из всех опрошенных. На четвертой строчке Игорь Смешко с поддержкой 5 процентов тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать.

Напомним, что на выборах в Киевский горсовет в опросе лидирует "Европейская Солидарность".