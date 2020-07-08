15:02 08.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украина разорвала важное соглашение с Россией: важные подробности

Кабинет министров Украины принял важное решение в вопросе отношений и подписанных договоров с Российской Федерацией.

Украина разорвала важное соглашение с Россией: важные подробности

Украинское Правительство разорвало договор с Российской Федерацией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Прекратить действие Меморандума между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, подписанного в городе Ялте 12 июля 2012 года. Министерству иностранных дел уведомить российскую сторону о прекращении действия Меморандума", – говорится в постановлении Кабмина.

В пояснительной записке к такому решению Кабинета министров отмечается, что оно было принято из-за агрессии России по отношению к Украине, а также из-за того, что Российская Федерация поддерживает сепаратизм и терроризм в Восточной части нашей страны. Это приводит к гибели местного населения и военных, дестабилизирует политическую и экономическую ситуацию в государстве.

Ранее мы сообщали, что Украина не исключает нападения со стороны России из Крыма.


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