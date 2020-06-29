10:46 29.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Эксперт рассказал, чего боится Путин

Уже в ближайшее время президент России Владимир Путин может сконцентрировать еще больше власти в стране в своих руках.

Эксперт рассказал, чего боится Путин

Российский экономист Сергей Алексашенко поделился своим мнением по поводу этой ситуации. Он отмечает, что так как был принят закон, который не позволяет баллотироваться вВ Госдум по 58 статьям, теперь, кроме Навального и Ходорковского, будут сотни людей, которые не смогут войти во власть. Это значит, что Дума будет еще более послушной.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Эксперт считает, что Путин боится "цветной" революции.

"Он хорошо понимает, что "цветная" революция – это соединение оппозиции в парламенте, пусть даже не очень многочисленное, и протестующих на улице. Протестующих на улице он видел в Москве летом прошлого года. И он понимает, что эти люди никуда не исчезли, что они могут в любой момент выйти на улицы Москвы. Соответственно, нужно еще больше закрутить гайки и сделать так, чтобы в Думу образца 2021 года и мышь не проскочила", - считает Сергей Алексашенко.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин поделился своим мнением по поводу спешки, которая происходит в России в отношении проведения голосования за поправки в Конституцию.


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