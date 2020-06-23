В глазах народа Путин перестал быть крутым пацаном - эксперт о президенте России

Эксперт считает, что крутость Путина падает, как и его рейтинги в России, поэтому российский президент намерен как можно быстрее провести эти поправки.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Народ ведь к чему привык: Путин – вот такой крутой, кого надо нагнул, кого надо отфутболил. Под Штаты не прогибается, Саакашвили наказал. Простому народу это нравится. Вот такой крутой у нас президент. Но тут выясняется, что все не так. Лукашенко его посылает, украинцы, в общем, справляются. И в глазах народа Путин перестал быть крутым пацаном", - считает Орешкин.

Политолог отмечает, что рейтинг Путина падает каждый месяц из-за коронавируса и экономических проблем. Также эксперт отмечает проблемы в отношениях с соседними государствами – Украиной и Беларусью. Он отмечает, что Евразийский союз не работает, экономика не улучшается и российский народ все это видит.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, верит ли он Владимиру Путину.