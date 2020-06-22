"Мы должны защитить Германию от России", - Трамп раскритиковал "Северный поток - 2"

Лидер Соединенных Штатов Америки отметил, что власти Америки должны защитить Германию от России.

Стоит заметить, что США и ряд европейских государств выступают против сооружения нового российского газопровода из-за усиления зависимости Европы от поставок газа из Российской Федерации.

В данный период времени, работы по строительству "Северного потока - 2" были приостановлены в результате санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

Также американский лидер недоволен тем, что Берлин платит недостаточно средств в качестве взноса в НАТО. За последние 25 лет Германия задолжала Североатлантическому альянсу "один триллион долларов", утверждает глава Белого дома.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail рассказал последнюю информацию по поводу ситуации с расследованием авиакатастрофы сбитого самолета компании МАУ над Тегераном.