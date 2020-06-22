12:22 22.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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"Мы должны защитить Германию от России", - Трамп раскритиковал "Северный поток - 2"

Американский действующий президент Дональд Трамп объявил, что Германия платит Российской Федерации миллиарды долларов за "новехонький газопровод". Вскоре глава США в пух и прах раскритиковал "Северный поток-2". Об этомВ сообщает DW.

Лидер Соединенных Штатов Америки отметил, что власти Америки должны защитить Германию от России.

Стоит заметить, что США и ряд европейских государств выступают против сооружения нового российского газопровода из-за усиления зависимости Европы от поставок газа из Российской Федерации.

В данный период времени, работы по строительству "Северного потока - 2" были приостановлены в результате санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

Также американский лидер недоволен тем, что Берлин платит недостаточно средств в качестве взноса в НАТО. За последние 25 лет Германия задолжала Североатлантическому альянсу "один триллион долларов", утверждает глава Белого дома.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail рассказал последнюю информацию по поводу ситуации с расследованием авиакатастрофы сбитого самолета компании МАУ над Тегераном.


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