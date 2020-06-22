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Зеленский угрожает Ирану судами: стала известна причина

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail рассказал последнюю информацию по поводу ситуации с расследованием авиакатастрофы сбитого самолета компании МАУ над Тегераном.В 

Зеленский угрожает Ирану судами: стала известна причина

Глава государства отметил, что на данный момент нет никакой ясности по поводу бортовых самописцев, которые Иран должен был передать Украине. Также Зеленский отметил, что нет ясности и в других вопросах, которые обещал решить Иран.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

"Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем рассчитывать на политику иранского правительства, ориентированную на результат. Потому что речь не только о невозврате нам чёрных ящиков. А также и о других обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны выплатить адекватные компенсации... Они должны сделать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора, и они знают нашу позицию, кроме как обращаться в международные суды", - заявил Зеленский.

Напомним, что самолет МАУ под номером PS752 потерпел крушение января 2020 года около 4:30 по киевскому времени. Иранские власти заявили, что не причастны к данному инциденту, однако позже все-таки признались, что это они сбили самолет.


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