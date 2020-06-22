Зеленский угрожает Ирану судами: стала известна причина

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail рассказал последнюю информацию по поводу ситуации с расследованием авиакатастрофы сбитого самолета компании МАУ над Тегераном.В
Глава государства отметил, что на данный момент нет никакой ясности по поводу бортовых самописцев, которые Иран должен был передать Украине. Также Зеленский отметил, что нет ясности и в других вопросах, которые обещал решить Иран.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.
"Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем рассчитывать на политику иранского правительства, ориентированную на результат. Потому что речь не только о невозврате нам чёрных ящиков. А также и о других обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны выплатить адекватные компенсации... Они должны сделать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора, и они знают нашу позицию, кроме как обращаться в международные суды", - заявил Зеленский.
Напомним, что самолет МАУ под номером PS752 потерпел крушение января 2020 года около 4:30 по киевскому времени. Иранские власти заявили, что не причастны к данному инциденту, однако позже все-таки признались, что это они сбили самолет.