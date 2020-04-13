13:09 13.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Россию ждет настоящий крах - политолог

Украинский политолог Иван Яковина поделился своим мнением по поводу того, какая сейчас ситуация в Российской Федерации с экономикой из-за эпидемии коронавирусной инфекции в стране.

Россию ждет настоящий крах - политолог

Яковина считает, что российская экономика находится в катастрофе и уже в ближайшее время ситуация станет весьма тяжелой. Он отмечает, что россияне практически перестали покупать одежду, мебель и другие товары длительного пользования. По мнению эксперта, если эти показатели не поднимутся до мая, этот фактор снизит годовой ВВП России на один процент.

"Между тем издание "Медуза" опросило российских бизнесменов, чтоони думают по поводу всего, что происходит. В редакцию пришло более 700 писем, на основании которых вышел материал с красноречивым заголовком:" Это приведет к полному краху экономики" — россиян начали массово увольнять или отправлять в неоплачиваемые отпуска" - цитирует Яковину Ура-Информ со ссылкой на НВ.

По данным эксперта, российские бизнесмены сами отмечают, что меры президента России Владимира Путина по спасению экономики отправят их туда же, где находятся печенеги и половцы, то есть бизнес и экономика просто исчезнут.

Ранее мы сообщали, что Украина и Россия наконец-то договорились по важному вопросу.


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